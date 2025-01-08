В Запорожье раздаются взрывы: город под обстрелом
В среду, 8 января, около 16:15 в Запорожье прогремели повторные взрывы
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Россияне продолжают атаковать город.
Перед взрывами Воздушные силы предупредили о повторных пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Запорожья, а также угрозе применения баллистического вооружения.
Напомним, около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья. Один человек погиб, еще трое – ранены.
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