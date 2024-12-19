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19 декабря 2024, 07:18

Оккупанты активизировали мониторинг соцсетей на ВОТ, задерживая украинцев за публикации, – ЦНС

19 декабря 2024, 07:18
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фото: ЦНС
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На временно оккупированных территориях Украины российские силовики усилили мониторинг соцсетей, в частности проверяют не только посты, но и "лайки"

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

В случае выявления "нежелательных" публикаций, украинцев задерживают и обвиняют в "публичном оправдании терроризма". Задержанных часто доставляют в подразделения ФСБ, где они проходят через жестокие допросы и могут быть приговорены к длительным срокам заключения.

"Репрессивная система кремля продолжает работать на ВОТ и учитывая, что она работает планово, то не стоит ждать послаблений. Призываем быть бдительными и подвергать себя лишний раз опасности, ведь самая высокая ценность – это человеческая жизнь", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что школьников на временно оккупированных территориях Украины призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к оккупантам. Для этого в ряде школ установили соответствующие ящики.

война оккупанты оккупация соцсети
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