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02 января 2025, 10:44

На Запорожье россияне сбросили 11 КАБов на Степногорск: погиб человек

02 января 2025, 10:44
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фото: Нацполиция
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Вчера, 1 января, российские войска совершили масштабную атаку на населенные пункты региона. Больше всего пострадал поселок Степногорск Васильевского района, где в результате обстрелов погиб гражданский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Оккупанты нанесли 11 авиаударов по Запорожскому району, применили 221 ударный дрон, совершили 119 обстрелов из артиллерии и 10 раз ударили из РСЗО. Правоохранители зафиксировали 11 случаев разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Известно, что на Степногорск с 21:00 до 21:30 захватчики нанесли 11 ударов КАБами. В результате авиаударов взрывной волной и обломками повреждены здание поселкового совета, частные и многоквартирные дома, транспортные средства пожарной части.

"Из-под завалов спасатели и полицейские деблокировали тело погибшего мужчины. Аварийно-спасательные работы продолжались около пяти часов", - говорится в сообщении.

Кроме Степногорска, под удары оккупантов попали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Малиновка, Новодаровка и Ольговское.

Правоохранители задокументировали факты военных преступлений, собрали необходимые доказательства и открыли уголовные производства. Расследования продолжаются.

Напомним, 1 января в Черниговской области российские захватчики ударили по Семеновской общине Новгород-Северского района. В результате вражеской атаки повреждены пекарня, объект инфраструктуры и два магазина.

РФ война обстрелы оккупанты Нацполиция Запорожская область погибший разрушения авиабомба КАБ Степногорск
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