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Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом", передает RegioNews.

Таким образом россияне отреагировали на слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Он заявил, что представители Агентства будут находиться на станции до "замораживания вооруженного противостояния".

В "Энергоатоме" отмечают, что Россию не устраивает, что представители международной организации имеют доступ, хоть и ограниченный, на ЗАЭС. Ведь представители МАГАТЭ фиксируют как россияне превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, а также разворовывают ее, превращая самую мощную АЭС в Европе в наиболее опасный ядерный объект в мире.

Напомним, 21 ноября на Запорожской АЭС из-за российских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания. АЭС второй раз через неделю находилась на грани блэкаута.

После энергетики возобновили работу поврежденной в результате обстрелов высоковольтной воздушной линии, соединяющей ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.