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28 декабря 2024, 11:00

РФ массированно атаковала прифронтовые города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура

28 декабря 2024, 11:00
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фото: Нацполиция
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Вчера, 27 декабря, российские войска совершили масштабную атаку на населенные пункты региона. Оккупанты применили 237 беспилотников, совершили 159 обстрелов из артиллерии и РСЗО, а также сбросили авиабомбу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Правоохранители зафиксировали 13 случаев разрушения объектов гражданской инфраструктуры. К счастью, погибших и раненых среди мирного населения не было.

Под удары оккупантов попали Гуляйполе, Орехов, Новодаровка, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Малиновка, Ольговское (Пологовский район), Лобковое и Каменское (Васильевский район).

"В результате обстрелов в прифронтовых населенных пунктах повреждены частные и многоквартирные дома мирного населения, придомовые территории и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факты военных преступлений, собрали необходимые доказательства и открыли уголовные производства. Расследования продолжаются.

Напомним, в Запорожье серьезно поврежден энергетический объект, который атаковали россияне. Последствия вражеского удара показал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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