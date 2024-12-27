В Киевской области в лесу обнаружили российскую авиационную ракету

фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС

Накануне в Бучанском районе Киевской области саперы обнаружили российскую неуправляемую авиационную ракету. Смертоносный боеприпас был уничтожен

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Саперы осторожно загрузили ракету в специальный автомобиль и транспортировали для дальнейшего уничтожения на взрывную площадку. К счастью, никто не пострадал.

Специалисты Межрегионального центра быстрого реагирования напоминают, что обломки сбитых ракет несут опасность для жизни.

"Только подготовленные специалисты-саперы могут заниматься идентификацией, разминированием и уничтожением взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря в Черновицкой области саперы изъяли обломки упавшей в поле вражеской ракеты.