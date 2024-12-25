В Запорожье снова на двое суток перекроют движение по Днепровской ГЭС
В связи с проведением ремонтных работ в течение почти двух суток, 27 и 28 декабря, будет временно ограничено движение по Днепровской ГЭС
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Запорожской области.
Так, движение плотиной в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыто:
- 27 декабря - с 09:00 по 17:00;
- 28 декабря - с 08:00 по 19:00.
Патрульные полицейские отметили, что объезд будет осуществляться:
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через Арковый мост острова Хортица (улицей Величара – улицей Сечи – улицей Антона Незолы);
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через Новые мосты и мост имени Преображенского.
"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 декабря в Киеве открыли движение по Подольскому мостовому переходу для легковых автомобилей и общественного транспорта. Грузовики на мост пока не будут пускать.