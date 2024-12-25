У Запоріжжі знову на дві доби перекриють рух Дніпровською ГЕС
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт протягом майже двох діб, 27 та 28 грудня, буде тимчасово обмежено рух Дніпровською ГЕС
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Запорізькій області.
Так, рух греблею у звʼязку з проведенням ремонтних робіт буде перекритий:
- 27 грудня — з 09:00 по 17:00;
- 28 грудня — з 08:00 по 19:00.
Патрульні поліцейські зазначили, що обʼїзд здійснюватиметься:
-
через Арковий міст острова Хортиця (вулицею Величара — вулицею Січі — вулицею Антона Незоли);
-
через Нові мости та міст імені Преображенського.
"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 грудня у Києві відкрили рух Подільським мостовим переходом для легкових автівок і громадського транспорту. Вантажівки на міст поки що не пускатимуть.
Фіктивні довідки за 10 тисяч доларів: у Запоріжжі викрили схему виїзду за кордонВсі новини »
24 грудня 2024, 17:22У Запоріжжі жінка замовила вбивство ексчоловіка-військового та його рідних
24 грудня 2024, 15:12На Черкащині скасували автобусний рейс через витівки дітей, які закидали транспорт сніжками
19 грудня 2024, 02:05
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
У Харкові виявили російську ракету Х-59, яка не розірвалася
25 грудня 2024, 17:14Поблизу Львова зіткнулися Mitsubishi та Renault: постраждали 4 людини
25 грудня 2024, 17:10Окупанти обстріляли селище на Херсонщині: постраждав чоловік
25 грудня 2024, 16:57Ховав хабар в унітазі: на Львівщині депутата облради затримали на вимаганні 1,2 млн гривень
25 грудня 2024, 16:35На Курщині ЗСУ уразили пункт управління російських морпіхів
25 грудня 2024, 16:15Зламані російські суховантажі та Третя світова
25 грудня 2024, 16:02У лісосмузі поблизу Полтави знайшли арсенал боєприпасів
25 грудня 2024, 15:53Російські війська вдарили по селу біля Куп'янська: загинула жінка
25 грудня 2024, 15:45Росіяни з танка обстріляли дитсадок на Херсонщині
25 грудня 2024, 15:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі блоги »