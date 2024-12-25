У Запоріжжі знову на дві доби перекриють рух Дніпровською ГЕС

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У зв’язку з проведенням ремонтних робіт протягом майже двох діб, 27 та 28 грудня, буде тимчасово обмежено рух Дніпровською ГЕС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Запорізькій області.

Так, рух греблею у звʼязку з проведенням ремонтних робіт буде перекритий:

27 грудня — з 09:00 по 17:00;

28 грудня — з 08:00 по 19:00.

Патрульні поліцейські зазначили, що обʼїзд здійснюватиметься:

через Арковий міст острова Хортиця (вулицею Величара — вулицею Січі — вулицею Антона Незоли);

через Нові мости та міст імені Преображенського.

"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня у Києві відкрили рух Подільським мостовим переходом для легкових автівок і громадського транспорту. Вантажівки на міст поки що не пускатимуть.