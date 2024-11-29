В Николаеве задержали экс-преподавателя университета, корректировавшего удары россиян
СБУ задержала в Николаеве еще одного агента ФСБ. Им оказался экс-преподаватель местного университета. Он корректировал ракетно-дроновые удары россиян по городу
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Чтобы направить вражеское оружие "в обход" украинского ПВО, предатель пытался обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны. Для этого он установил скрытую видеокамеру на чердаке многоэтажки, где проживал.
С помощью этого "наблюдательного поста" фигурант надеялся отследить также ориентировочное количество и виды движущихся в направлении передовой вооружений украинских войск.
СБУ задокументировала преступления агента и задержала его по месту жительства. Также были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций ВСУ.
Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, видеокамеру и флеш-накопитель с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
По данным следствия, фигурант попал в поле зрения фсб, публикуя свои антиукраинские комментарии в российских телеграм-каналах.
После дистанционной вербовки его дальнейшая коммуникация с оккупантами происходила из-за "связной" с временно оккупированной части территории Донетчины.
Вражескому агенту сообщили о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Харькове обезвредили российских агентов, готовивших тайники с деньгами и боевыми гранатами в окрестностях города. Это должно было создать резерв для других агентов и диверсантов РФ, планировавших подрывную деятельность в регионе.