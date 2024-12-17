С российской оккупации удалось вернуть еще пятерых украинских детей
Пятеро украинских детей вернулись из российской оккупации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление советницы руководителя Офиса президента Дарии Заровной.
"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря работе наших партнеров Save Ukraine еще пятеро украинских детей вернулись в Украину из российской оккупации", - сообщила она
По ее данным, среди возвращенных детей были брат и сестра, 6 и 10 лет, три года не ходившие ни в школу, ни в детсад. Из-за проукраинской позиции родители не отдавали детей в российские учреждения пропитанные пропагандой.
10-летняя Настя жила в селе, которое с самого начала войны было изолировано от внешнего мира. Несовершеннолетних Игоря, 15 лет, и Дениса, 17 лет, россияне заставили пройти военное обучение.
Напомним, ранее сообщалось, что Украине удалось вернуть еще троих украинских детей. Речь идет о семьях из Мариуполя и юга Украины.