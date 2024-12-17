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17 декабря 2024, 21:43

С российской оккупации удалось вернуть еще пятерых украинских детей

17 декабря 2024, 21:43
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фото: Save Ukraine
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Пятеро украинских детей вернулись из российской оккупации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление советницы руководителя Офиса президента Дарии Заровной.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря работе наших партнеров Save Ukraine еще пятеро украинских детей вернулись в Украину из российской оккупации", - сообщила она

По ее данным, среди возвращенных детей были брат и сестра, 6 и 10 лет, три года не ходившие ни в школу, ни в детсад. Из-за проукраинской позиции родители не отдавали детей в российские учреждения пропитанные пропагандой.

10-летняя Настя жила в селе, которое с самого начала войны было изолировано от внешнего мира. Несовершеннолетних Игоря, 15 лет, и Дениса, 17 лет, россияне заставили пройти военное обучение.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине удалось вернуть еще троих украинских детей. Речь идет о семьях из Мариуполя и юга Украины.

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