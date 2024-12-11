На Черниговщине Mazda врезалась в грузовик: погибла 24-летняя девушка
ДТП произошло 11 декабря в Нежинском районе Черниговской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель авто Mazda не выбрал безопасную скорость движения и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении.
От полученных травм 24-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водители обоих авто получили травмы, им оказали медпомощь на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 10 декабря в Ровенской области бус протаранил автобус. Пострадала женщина и трое ее детей.
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