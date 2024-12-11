фото: полиция

ДТП произошло во вторник, 10 декабря, около 19:00 в селе Довгошии Дубенского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водительница авто Renault Trafic не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус "ПАЗ".

В результате ДТП пострадала 29-летняя водительница микроавтобуса и трое ее детей: дочери 8 и 7 лет, а также 5-летний сын. Всех с переломами и ушибами госпитализировали в больницу. Еще один 10-летний сын женщины не травмировался.

Пассажирка автобуса и его 61-летний водитель не пострадали.

Предварительно, оба водителя были трезвые, однако у них отобрали биологические образцы для проверки.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 10 декабря в Черкассах легковушка столкнулась с автомобилем полиции. Пострадали четыре человека.