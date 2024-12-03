Львовский псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО под залог: деньги собрали его сторонники

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Сегодня, 3 декабря, подозреваемый в мошенничестве и препятствовании законной деятельности ВСУ Остап Стахов вышел из СИЗО после внесения залога. Он находился под арестом со 2 октября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

Как известно, первоначально Стахов находился под стражей без возможности заплатить залог, однако 28 ноября Галицкий райсуд изменил меру пресечения с возможностью оплатить 908 тыс. грн залога. Сторонники Стахива удалось собрать всю сумму за четыре дня.

Напомним, во время пандемии коронавируса он "прославился" тем, что призывал не носить маски, выступал против карантина и вакцинации.

В 2021 году СБУ вручила ему подозрение в попытке свержения конституционного строя, подозревая связи с российскими спецслужбами. После полномасштабного вторжения России Стахив продолжил распространять дезинформацию.

25 сентября СБУ задержала известного львовского провокатора Остапа Стахива. 39-летний псевдоактивист Остап Стахив получил подозрения в мошенничестве и препятствовании законной деятельности ВСУ 25 сентября. Дело по мошенничеству касается "журналистских" курсов.

Ранее сообщалось, что СБУ также провела обыски у соратников Стахива - Дмитрия Вратила и Натальи Реган, которые помогали Стахиву изготавливать журналистские удостоверения для продажи, соорганизатора курсов в Киеве Жана Новосельцева.