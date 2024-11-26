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Во вторник, 26 ноября, вражеские беспилотники атаковали энергетиков в Днепропетровской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Еще один трудный день для наших коллег из Днепропетровщины. Вражеские дроны атаковали энергетиков, когда они чинили сети вблизи зоны боевых действий", – говорится в сообщении.

Один из беспилотников сбросил взрывчатку рядом с авто ремонтной бригады. К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми.

"Несмотря на ежедневную опасность, продолжаем делать все возможное, чтобы даже в условиях боевых действий обеспечивать питание", – подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, в ночь на 26 ноября российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА – 188. Силы ПВО сбили 76 вражеских дронов.