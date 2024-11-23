Россияне вечером атаковали Запорожье авиабомбой ФАБ-500

фото: полиция

Поздно вечером 23 ноября россияне нанесли авиаудары по Запорожской области. В частности, по областному центру запустили ФАБ-500

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В Запорожье авиабомба попала по территории частного предприятия. Взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома, гаражные помещения, автомобили граждан.

В результате атаки в больницу доставили 11-летнего ребенка с осколочным ранением глаза.

Еще один удар был нанесен по Таврическому – разрушено фермерское хозяйство. Из-под завалов деблокировали тело погибшего охранника предприятия.

Правоохранители задокументировали последствия вражеских атак.

Напомним, в результате ночной вражеской атаки на Запорожьеповреждены 15 жилых домов и несколько нежилых помещений.