Россияне вечером атаковали Запорожье авиабомбой ФАБ-500
Поздно вечером 23 ноября россияне нанесли авиаудары по Запорожской области. В частности, по областному центру запустили ФАБ-500
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В Запорожье авиабомба попала по территории частного предприятия. Взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома, гаражные помещения, автомобили граждан.
В результате атаки в больницу доставили 11-летнего ребенка с осколочным ранением глаза.
Еще один удар был нанесен по Таврическому – разрушено фермерское хозяйство. Из-под завалов деблокировали тело погибшего охранника предприятия.
Правоохранители задокументировали последствия вражеских атак.
Напомним, в результате ночной вражеской атаки на Запорожьеповреждены 15 жилых домов и несколько нежилых помещений.