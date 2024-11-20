СБУ задержала 22-летнего бариста из Винницы, который совершал поджоги по заданию россиян

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Правоохранители задержали дежурного агента спецслужб России, который корректировал воздушные атаки врага и совершал поджоги в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что агентом РФ оказался 22-летний бариста из Винницы, он действовал в Киевской и Винницкой областях.

По данным СБУ, агент собирал информацию об одной из киевских ТЭЦ, по которой оккупанты планировали совершить комбинированный удар с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе. Также он пытался обнаружить радиолокационные станции ВСУ, защищающие воздушное пространство столичного региона, в частности, над тепловыми электростанциями.

Кроме выполнения вражеских задач в Киевской области предатель пытался поджечь трансформаторные подстанции на железной дороге в Винницкой области.

Его задержали после попытки поджечь трансформатор. Фигуранту сообщили о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Днепре задержали агента-"химика", который готовил поджоги авто военных.