Российские войска ударили по Антоновке под Херсоном: погибла женщина
Сегодня утром, 15 ноября, войска России ударили по поселку Антоновка Херсонского района. В результате атаки БпЛА погибла местная жительница
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По материалам следствия, около 10:00 армия РФ атаковала Антоновку, применив БПЛА.
"В результате сброса взрывчатки с дрона погибла 74-летняя женщина, которая находилась на улице", - говорится в сообщении.
Правоохранители документируют военные преступления российской армии.
Напомним, в течение 14 ноября российская армия била по 16 населенным пунктам Херсонской области. Получили ранения пять человек.
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