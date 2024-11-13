фото: полиция

Четверо злоумышленников насильно затащили парня в одну из квартир многоэтажки, где его избивали и требовали заплатить 10 тысяч долларов несуществующего долга

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигуранты 31, 41, 49 и 51 лет под вымышленным предлогом назначили парню встречу у подъезда многоэтажки в Коммунарском районе города. Угрожая физической расправой, они затолкали его в одну из квартир, где били руками и деревянной палкой, требуя 10 тысяч долларов.

Правоохранители провели спецоперацию по освобождению 25-летнего горожанина. Злоумышленников задержали.

Задержанным объявили подозрение. Их заключили под стражу без права внесения залога.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас фигурантов проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Запорожской области.

Напомним, ранее в Житомирской области задержали двух рэкетиров, которые "выбивали" деньги из жены бойца ВСУ. Злоумышленники требовали уплатить им 50 тысяч гривен несуществующего долга.