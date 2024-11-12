Россияне ударили КАБами по Запорожской области: в многоэтажке заблокированы люди

Иллюстративное фото: Нацполиция

Ранним утром 12 ноября российские оккупанты нанесли авиаудары по Запорожскому и Васильевскому районам. Захватчики попали по жилой застройке

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в многоэтажном доме в ловушке оказались мирные жители.

"В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция. Масштабы разрушений выясняются", ― говорится в сообщении.

Напомним, в результате авиаударов по Запорожью в ночь на 11 ноября пострадали 23 человека, есть жертва.