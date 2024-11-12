Россияне ударили КАБами по Запорожской области: в многоэтажке заблокированы люди
Ранним утром 12 ноября российские оккупанты нанесли авиаудары по Запорожскому и Васильевскому районам. Захватчики попали по жилой застройке
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в многоэтажном доме в ловушке оказались мирные жители.
"В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция. Масштабы разрушений выясняются", ― говорится в сообщении.
Напомним, в результате авиаударов по Запорожью в ночь на 11 ноября пострадали 23 человека, есть жертва.
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