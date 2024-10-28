На Запорожье в результате российских обстрелов ранены три человека
В результате российских обстрелов за прошедшие сутки получили ранения трое жителей Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В частности, как проинформировал начальник ОВА, получили ранения местная жительница и двое мужчин. Они были ранены в результате ударов врага по Запорожскому и Пологовскому районам области.
Всего за сутки российские оккупационные войска нанесли 378 ударов по территории Запорожской области, под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов.
Вражеские войска совершили 7 авиаударов по Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботино и Новодаровке.
Также враг совершил 264 атаки дронами разной модификации, обстрелы РСЗО, удары артиллерией. Под обстрелами также были Лобково, Новоандреевка, Малиновка, Беленькое, Сладкое и Зеленая Роща.
ОВА получила 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по Харькову пострадали семь человек.