На Запорожье в результате российских обстрелов ранены три человека

фото: Иван Федоров

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки получили ранения трое жителей Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В частности, как проинформировал начальник ОВА, получили ранения местная жительница и двое мужчин. Они были ранены в результате ударов врага по Запорожскому и Пологовскому районам области.

Всего за сутки российские оккупационные войска нанесли 378 ударов по территории Запорожской области, под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов.

Вражеские войска совершили 7 авиаударов по Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботино и Новодаровке.

Также враг совершил 264 атаки дронами разной модификации, обстрелы РСЗО, удары артиллерией. Под обстрелами также были Лобково, Новоандреевка, Малиновка, Беленькое, Сладкое и Зеленая Роща.

ОВА получила 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по Харькову пострадали семь человек.