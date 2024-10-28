За неделю Россия потеряла более 10500 солдат и 1700 единиц техники
За последнюю неделю, с 20 по 27 октября, Силы обороны Украины уничтожили около 10 520 российских оккупантов, а также 1732 единицы вооружения и военной техники захватчиков
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает RegioNews.
За прошедшую неделю существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:
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66 танков;
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244 боевых бронированных машин;
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256 артиллерийских систем;
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восемь РСЗО;
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шесть установок ПВО;
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573 единицы автотехники;
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66 единиц спецтехники.
"Кроме этого, нашими защитниками уничтожена 1 вражеская ракета и 512 БПЛА ОТР", — отметил Александр Павлюк.
Напомним, в ночь на 27 октября Украина пережила очередную дроновую атаку со стороны России. Вражеские войска запустили 80 дронов – типа Shahed и неустановленного типа. Сбить удалось половину из них.