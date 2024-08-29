Россияне в сутки более 250 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области
В течение 28 августа оккупанты 252 раза били по 13 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Войска РФ нанесли авиационный удар по Степному.
- 128 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Ольговское.
- 5 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе и Новоданиловку.
- 118 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Малых Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работиного, Малой Токмачки, Малиновки, Ольговского, Зеленого Гая и Прилук.
В полицию поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, ночью и утром 29 августа россияне снова атаковали Киев ударными дронами. Это уже третья массированная атака на столицу за последние 4 дня. Силы ПВО сбили примерно полтора десятка российских дронов. Обломки БПЛА упали в нескольких районах столицы.
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