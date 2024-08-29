фото: прокуратура

Число раненых в результате вражеского авиаудара по Купянску на Харьковщине 28 августа возросло до 16

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

По состоянию на 21:45 (среди – ред.) количество пострадавших возросло до 16 человек. За медпомощью обратились еще двое полицейских. Таким образом, ранения получили пятеро правоохранителей.

Напомним, российские войска нанесли авиационный удар по Купянску около 16:00. Предварительно, оккупанты атаковали город ФАБ-500 с УМПК.