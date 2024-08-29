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Ночью и утром 29 августа россияне снова атаковали Киев ударными дронами. Это уже третья массированная атака на столицу за последние 4 дня

Об этом сообщает Киевская МВА, передает RegioNews.

На этот раз враг применил исключительно ударные БПЛА, предварительно Shahed. В Киев российские беспилотники летели с территории оккупированной Херсонщины и Курской области РФ еще до полуночи, около 23:00. На столицу баражирующие боеприпасы заходили волнами и по разным направлениям.

"Из-за атаки ударных БПЛА сегодня в Киеве воздушная тревога объявлялась дважды. Суммарно она продлилась почти 6 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито около полутора десятков российских дронов. Ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели", – говорится в сообщении.

В результате атаки ударных БПЛА в Голосеевском районе Киева обломки упали на территорию жилой застройки. Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

В Днепровском районе города зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но без негативных последствий.

В Деснянском районе столицы обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом здании, который оперативно ликвидировали.

На сейчас информации о пострадавших в Киеве нет. Данные уточняются.

Напомним, ночью 27 августа РФ нанесла комбинированный, ракетно-дроновый удар по Украине и Киеву в частности. Враг применил ударные БПЛА, баллистические, крылатые и аэробалистические ракеты. В столице все вражеские цели были сбиты.

Саперы 27 августа изъяли в Киеве кассетную боевую часть крылатой ракеты Х-101.