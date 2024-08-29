На Донетчине в зоне активных боевых действий остаются еще около 2600 детей
В населенных пунктах Донецкой области, находящихся в зоне активных боевых действий, еще находятся 2599 детей
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на вечер 27 августа на подконтрольной украинским властям территории Донетчины осталось около 399 тысяч человек. Если принимать во внимание населенные пункты, отнесенные к зоне активных боевых действий, это населенные пункты 16 громад, там осталось около 52 тысяч человек, из которых 2599 детей", – рассказал чиновник Донецкой ОВА Дмитрий Петлин.
Напомним, из Покровска Донецкой области, где остаются 38 тысяч человек, эвакуируют банки. До конца этой недели в городе будут еще работать банковские учреждения. С понедельника будут функционировать только банкоматы.
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