На Запорожье российская авиабомба попала в центр села и не сдетонировала

фото: полиция

Вчера, 17 июня, оккупанты сбросили фугасную авиабомбу на мирное село Запорожского района. Боеприпас не сдетонировал, однако взорваться мог в любой момент

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители прибыли на место происшествия и срочно собрали комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Комиссия приняла решение частично эвакуировать население. В частности, речь шла о тех людях, чьи дома попадали в зону поражения.

После этого работники ГСЧС в Запорожской области вывезли авиабомбу с территории села для дальнейшего обезвреживания.

Среди мирных жителей никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение прошлой недели пиротехнические подразделения разминировали более 117 га территорий в Харьковской области. Саперы обнаружили и обезвредили 1985 взрывоопасных предметов.