Разведчики показали, как дают отпор россиянам возле Часового Яра
На Бахмутском направлении воины Международного легиона ГУР МО Украины отражают попытки россиян атаковать под Часовым Яром. Защитники не дают захватчикам продвинуться, чтобы захватить город
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"Kill them all!" — легионеры ГУР работают на Донбассе. Воины Международного легиона ГУР МО Украины под Часовым Яром отбивают попытки россиян атаковать.
Напомним, ранее воины Международного легиона ГУР МО Украины показали, как продолжают маневренную оборону вблизи Часового Яра и пленяют российских захватчиков.
Также бойцы Международного легиона ГУР МО Украины показали, как крупнокалиберный пулемет Browning M2 помогает защитникам сдерживать наступление оккупантов на Часов Яр.