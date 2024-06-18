Российская армия ударила КАБом по Харьковщине: женщина потеряла ногу

иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

Во вторник, 18 июня, российские оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Слатино Харьковского района. В результате атаки пострадала жительница Дергачевской общины. Женщина потеряла левую ногу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

По предварительной информации, около 15:25 оккупанты атаковали Слатино КАБом. В результате обстрела повреждены пять жилых домов и три хозяйственных постройки.

"Пострадала 51-летняя женщина. На момент обстрела находилась на огороде. Госпитализирована в больницу с травматической ампутацией левой голени", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, 18 июня, российская армия обстреляла из артиллерии село Куриловка Купянского района. В результате вражеской атаки пострадал 47-летний местный житель.