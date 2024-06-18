Россияне в Донецкой области обезглавили украинского военного, который хотел сдаться в плен

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В Донецкой области российские военные обезглавили безоружного бойца ВСУ, который хотел сдаться в плен.

Об этом заявил глава Офиса генерального прокурора Андрей Костин, передает RegioNews.

По его словам, ОГП получил информацию о том, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, а убивать их.

"Это ужасное варварство, которому не место в 21 веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, совершенные агрессором, — не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск" , - заявил Костин.

Напомним, в начале июня Офис генпрокурора начал производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на харьковском направлении. Соответствующее видео обнародовали в сети россияне.