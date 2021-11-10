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10 ноября 2021, 13:42

На пляжах Кирилловки вместо медуз заметили странные шарики. Ученые объяснили, что это

10 ноября 2021, 13:42
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Фото: Местные вести
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В курортной Кирилловке пляжи Азовского моря, которые летом были усыпаны медузами, сейчас "оккупированы" зелеными шариками различной формы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт "Местные вести".

Неизвестные предметы вынесло на море, они лежат у кромки воды.

"Шарики мягкие на ощупь, воду впитывают как губка, сколько бываю на пляже, никогда такого не видел", - рассказывает местный житель.

По словам биологов Приазовского национального природного парка, речь идет о кладофоре шаровидной - виде зеленых водорослей, природном биофильтре. Он имеет форму правильного шара и состоит из тонких ветвящихся нитей, что позволяет растению легко перемещаться по течению.

Длительное время она может находиться без воды, а в длину шарики вырастают до 12-30 см, растут медленно - по 4-5 мм в год.

Ранее мы писали, что председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух уверен, что курортный сезон-2021 в регионе провален из-за нашествия медуз, что стало результатом строительства Керченского моста и действий России, которая для полива выбирает воду из рек.

пляж ученые море курорты Азовское море Запорожская область

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