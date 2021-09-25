10:10  25 сентября
В Украине за сутки обнаружили более 8 тысяч новых больных COVID-19
13:01  25 сентября
Одна из руководителей партии Шария получила подозрение - СБУ
10:30  25 сентября
На Донбассе рекордное за месяц количество нарушений режима "тишины" со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2021, 13:30 22

В Запорожской области в трех пробах воды обнаружены отклонения

25 сентября 2021, 13:30 22
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Специалисты центра контроля и профилактики болезней МЗ в Запорожской области провели исследования проб питьевой воды, отобранных в период с 17 по 23 сентября в местах водозаборов, на водопроводных сооружениях и сетях централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения всего региона и выявили нарушения в трех пробах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook главного государственного санитарного врача Запорожской области Романа Терехова.

По его словам, в целом на микробиологические показатели исследовано 31 проба и 19 проб на санитарно-химические показатели.

На микробиологические показатели выявили два отклонения, а санитарно-химические отклонения нашли в одной пробе воды.

На микробиологические показатели отклонения обнаружили в селе Семененково Вольнянского района на выходе из насосной станции и в селе Нововасильевка из водозаборной сети. Там были обнаружены общие коли-формы.

На санитарно-химические отклонения обнаружили в одной пробе воды в Бельмакском районе из коммунального водопровода из водозаборной сети из водопровода КП "Облводоканал" по показателям сухой остаток, хлориды.

Напомним, что в середине сентября стало известно, что в Запорожье все пробы питьевой воды не соответствуют норме.

вода Запорожская область водоканал показатель

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram