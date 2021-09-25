В Запорожской области в трех пробах воды обнаружены отклонения

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Специалисты центра контроля и профилактики болезней МЗ в Запорожской области провели исследования проб питьевой воды, отобранных в период с 17 по 23 сентября в местах водозаборов, на водопроводных сооружениях и сетях централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения всего региона и выявили нарушения в трех пробах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook главного государственного санитарного врача Запорожской области Романа Терехова.

По его словам, в целом на микробиологические показатели исследовано 31 проба и 19 проб на санитарно-химические показатели.

На микробиологические показатели выявили два отклонения, а санитарно-химические отклонения нашли в одной пробе воды.

На микробиологические показатели отклонения обнаружили в селе Семененково Вольнянского района на выходе из насосной станции и в селе Нововасильевка из водозаборной сети. Там были обнаружены общие коли-формы.

На санитарно-химические отклонения обнаружили в одной пробе воды в Бельмакском районе из коммунального водопровода из водозаборной сети из водопровода КП "Облводоканал" по показателям сухой остаток, хлориды.

Напомним, что в середине сентября стало известно, что в Запорожье все пробы питьевой воды не соответствуют норме.