На Запорожье ввели в действие дополнительные ограничения на внутренние перевозки

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Начиная с 25 октября в "красной" Запорожской области будут действовать дополнительные ограничения на внутриобластные перевозки

Как передает RegioNews, соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает местное издание "Индустриалка".

Так, перевозчиков обязали принять меры по 100% вакцинации водителей на регулярных и нерегулярных перевозках. На внутриобластных автобусных и железнодорожных рейсах также вводят требования к пассажирам.

В частности, попасть в автобус или поезд смогут только пассажиры, которые смогут подтвердить наличие вакцинации, или отсутствие коронавирус. Так, пассажирам понадобится один из документов:

отрицательный ПЦР-тест;

отрицательный экспресс-тест на антиген;

сертификат вакцинации;

справка о выздоровлении от коронавируса.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины обновили карту зон адаптивного карантина. По состоянию на 24 октября, только четыре региона страны находятся в "желтой" зоне. В "красной" зоне - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.