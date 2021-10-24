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На Запорожье ввели в действие дополнительные ограничения на внутренние перевозки
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24 октября 2021, 18:13 427

На Запорожье ввели в действие дополнительные ограничения на внутренние перевозки

24 октября 2021, 18:13 427
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Фото: из открытых источников
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Начиная с 25 октября в "красной" Запорожской области будут действовать дополнительные ограничения на внутриобластные перевозки

Как передает RegioNews, соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает местное издание "Индустриалка".

Так, перевозчиков обязали принять меры по 100% вакцинации водителей на регулярных и нерегулярных перевозках. На внутриобластных автобусных и железнодорожных рейсах также вводят требования к пассажирам.

В частности, попасть в автобус или поезд смогут только пассажиры, которые смогут подтвердить наличие вакцинации, или отсутствие коронавирус. Так, пассажирам понадобится один из документов:

  • отрицательный ПЦР-тест;
  • отрицательный экспресс-тест на антиген;
  • сертификат вакцинации;
  • справка о выздоровлении от коронавируса.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины обновили карту зон адаптивного карантина. По состоянию на 24 октября, только четыре региона страны находятся в "желтой" зоне. В "красной" зоне - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

транспорт Ограничение документ Запорожская область вакцинация

 
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