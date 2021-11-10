В Одессе на пляже сгорела летняя площадка ночного клуба
В Одессе сегодня ночью на пляже "Дельфин", что в Приморском районе города, случился пожар на летней площадке клуба "True Man Hot Boat"
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на ГУ ГСЧС в Одесской области.
По прибытию к месту вызова спасатели установили возгорание отдельно стоящего одноэтажного деревянного здания с открытыми террасами. Пожар был локализован в 23 часа 32 минуты и ликвидирован в 00 часов 15 минут на площади 400 м2.
По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб – устанавливаются.
От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 22 спасателя.
Как сообщалось, В Одессе в Киевском районе произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома.
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