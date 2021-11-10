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10 ноября 2021, 10:37

В Одессе на пляже сгорела летняя площадка ночного клуба

10 ноября 2021, 10:37
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Фото: ГСЧС в Одесской области
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В Одессе сегодня ночью на пляже "Дельфин", что в Приморском районе города, случился пожар на летней площадке клуба "True Man Hot Boat"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на ГУ ГСЧС в Одесской области.

По прибытию к месту вызова спасатели установили возгорание отдельно стоящего одноэтажного деревянного здания с открытыми террасами. Пожар был локализован в 23 часа 32 минуты и ликвидирован в 00 часов 15 минут на площади 400 м2.

По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб – устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 22 спасателя.

Как сообщалось, В Одессе в Киевском районе произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома.

Одесса пожар пляж ГСЧС

 
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