В Одессе на пляже сгорела летняя площадка ночного клуба

Фото: ГСЧС в Одесской области

В Одессе сегодня ночью на пляже "Дельфин", что в Приморском районе города, случился пожар на летней площадке клуба "True Man Hot Boat"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на ГУ ГСЧС в Одесской области.

По прибытию к месту вызова спасатели установили возгорание отдельно стоящего одноэтажного деревянного здания с открытыми террасами. Пожар был локализован в 23 часа 32 минуты и ликвидирован в 00 часов 15 минут на площади 400 м2.

По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб – устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 22 спасателя.

Как сообщалось, В Одессе в Киевском районе произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома.