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09 сентября 2021, 18:11 20

Глава Запорожской ОГА хочет судиться с Россией из-за нашествия медуз

09 сентября 2021, 18:11 20
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Фото из открытых источников
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Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух уверен, что курортный сезон-2021 в регионе провален из-за нашествия медуз, что стало результатом строительства Керченского моста и действий России, которая для полива выбирает воду из рек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН

Во время совещания в селе Кирилловка Старух напомнил, что в этом году отдыхающих буквально атаковали медузы, которых было необычно много. По словам главы области, нашествие медуз связано со стремительным повышением уровня солености воды в Азовском море.

Как отмечают экологи, несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий – в частности из реки Дон.

Глава ЗОГА уверен: реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива, а в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что и стало поводом для "миграции" медуз к Азову.

Именно из-за действий России, по мнению главы ЗОГА, медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться до страны-агрессора.

Кто должен готовить иски и считать убытки, глава области не сообщил.

Напомним, что в курортной Кирилловке в конце августа запретили отдыхающим вытаскивать медуз на берег

РФ убытки море Одесская область

 
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