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10 листопада 2021, 13:42

На пляжах Кирилівки замість медуз помітили дивні кульки. Вчені пояснили, що це

10 листопада 2021, 13:42
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Фото: Місцеві вісті
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У курортній Кирилівці пляжі Азовського моря, які влітку були засипані медузами, зараз "окуповані" зеленими кульками різної форми

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт "Місцеві вести".

Невідомі предмети винесло на море, вони лежать біля кромки води.

"Кульки м'які на дотик, воду вбирають як губка, скільки буваю на пляжі, ніколи такого не бачив", - розповідає місцевий житель.

За словами біологів Приазовського національного природного парку, йдеться про кладофору кулясту - вид зелених водоростей, природний біофільтр. Він має форму правильного кулі і складається з тонких розгалужених ниток, що дозволяє рослині легко переміщатися за течією.

Тривалий час вона може перебувати без води, а в довжину кульки виростають до 12-30 см, ростуть повільно - по 4-5 мм на рік.

Раніше ми писали, що голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух упевнений, що курортний сезон - 2021 в регіоні провалений через навалу медуз, що стало результатом будівництва Керченського мосту і дій Росії, яка для поливу вибирає воду з річок.

пляж вчені море курорти Азовське море Запорізька область

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