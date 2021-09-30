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30 сентября 2021, 08:29 10

Отставку мэра Запорожья поддержали на сессии горсовета

30 сентября 2021, 08:29 10
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Фото: из открытых источников
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Внеочередная сессия Запорожского городского совета поддержала досрочное прекращение полномочий городского головы Владимира Буряка и увольнение его с должности

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.

Отмечается, что соответствующее решение было вынесено на голосование с учетом заявления городского головы.

Было проведено тайное голосование. В нем приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3", - говорится в сообщении.

Кроме этого, депутаты горсовета поддержали решение о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета, представителя партии "Слуга народа" Анатолия Куртева. Он будет исполнять полномочия городского головы до избрания городского головы на внеочередных выборах или до открытия первой сессии городского совета, которая будет избрана на очередных выборах.

Напомним, 29 сентября мэр Запорожья Владимир Буряк на сессии городского совета объявил о своей отставке.

Как сообщалось, 3 сентября горсовет Запорожья восстановил в должности своего секретаря представителя партии "Слуга народа".

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выборы горсовет голосование Запорожье Владимир Буряк

 
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