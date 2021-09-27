На Запорожье ГБР задержали полицейского, продававшего крупные партии наркотиков

Фото: из открытых источников

Работники Государственного бюро расследований задержали полицейского одного из райотделов в Запорожской области и гражданское лицо, продававших крупные партии наркотиков, что были вещественными доказательствами по делам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Установлено, что полицейский систематически присваивал метадон и другие наркотические средства, которые изымал у подозреваемых.

Перед тем как отправить их на хранение, он подменял наркотики на обычные лекарства или же визуально похожие смеси. Сбытом занималось гражданское лицо", - говорится в сообщении.

Работники ГБР задержали полицейского и его гражданского пособника во время сбыта очередной партии наркотиков.

Проверяется возможная причастность других сотрудников полиции к преступлению. В настоящее время проведено 13 обысков, в том числе по местам работы и проживания задержанных.

Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что в столице разоблачили группу мошенников, которые осуществляли курьерские доставки, а получателей заказа обвиняли в торговле наркотиками и требовали деньги. При этом их сообщники представлялись сотрудниками полиции и угрожали уголовной ответственностью.