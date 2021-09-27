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27 вересня 2021, 13:11 414

На Запоріжжі ДБР затримали поліцейського, який продавав великі партії наркотиків

27 вересня 2021, 13:11 414
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Фото: з відкритих джерел
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Працівники Державного бюро розслідувань затримали поліцейського одного з райвідділів у Запорізькій області та цивільну особу, які продавали великі партії наркотиків, що були речовими доказами у справах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що поліцейський систематично привласнював метадон та інші наркотичні засоби, які вилучав у підозрюваних.

Перед тим як відправити їх на зберігання, він підміняв наркотики на звичайні ліки або ж візуально схожі суміші. Збутом займалася цивільна особа", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР затримали поліцейського та його цивільного пособника під час збуту чергової партії наркотиків.

Перевіряється можлива причетність інших працівників поліції до злочину. На цей час проведено 13 обшуків, у томі числі за місцями роботи та проживання затриманих.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

Раніше повідомлялось, що у столиці викрили групу шахраїв, які здійснювали кур’єрські доставки, а отримувачів замовлення звинувачували у торгівлі наркотиками та вимагали гроші. При цьому їх спільники представлялися працівниками поліції й погрожували кримінальною відповідальністю.

ДБР наркотики розслідування поліція докази

 
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