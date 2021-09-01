В Виннице на праздничной линейке умер мужчина

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В винницкой школе №4 во время праздничной линейки ко Дню знаний умер 71-летний мужчина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщила изданию пресс-секретарь областного управления полиции Ирина Добровольская, праздничная линейка для первоклассников проходила в актовом зале школы. Присутствующему там мужчине стало плохо. На место прибыла скорая, пострадавшего пытались реанимировать, но он умер.

Напомним, на днях в одном из детских лагерей в селе Счастливцево на Арабатской стрелке внезапно умерла 15-летняя девушка.