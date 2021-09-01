12:20  01 сентября
В Днепре дотла сгорел торговый павильон
09:46  01 сентября
В последний день лета COVID-прививки получили более 150 тысяч украинцев
08:09  01 сентября
Сутки в ООС: зафиксировано восемь нарушений, оккупанты били по Красногоровке из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2021, 12:59 87

В Виннице на праздничной линейке умер мужчина

01 сентября 2021, 12:59 87
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В винницкой школе №4 во время праздничной линейки ко Дню знаний умер 71-летний мужчина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщила изданию пресс-секретарь областного управления полиции Ирина Добровольская, праздничная линейка для первоклассников проходила в актовом зале школы. Присутствующему там мужчине стало плохо. На место прибыла скорая, пострадавшего пытались реанимировать, но он умер.

Напомним, на днях в одном из детских лагерей в селе Счастливцево на Арабатской стрелке внезапно умерла 15-летняя девушка.

Украина

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua