В Виннице на праздничной линейке умер мужчина
В винницкой школе №4 во время праздничной линейки ко Дню знаний умер 71-летний мужчина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне".
Как сообщила изданию пресс-секретарь областного управления полиции Ирина Добровольская, праздничная линейка для первоклассников проходила в актовом зале школы. Присутствующему там мужчине стало плохо. На место прибыла скорая, пострадавшего пытались реанимировать, но он умер.
Напомним, на днях в одном из детских лагерей в селе Счастливцево на Арабатской стрелке внезапно умерла 15-летняя девушка.
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