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02 сентября 2021, 11:59 2613

В Днепре у школьника случился инсульт

02 сентября 2021, 11:59 2613
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Фото из открытых источников
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В Днепре у 15-летнего мальчика случился инсульт. Он потерял сознание и впал в кому, а сейчас парень находится в больнице Киева.

Об этом в соцсети сообщила жительница Днепра Екатерина Головачева, пишет RegioNews.

Отмечается, что 15-летний Влад Щирый, ученик средней школы №96, 9-В класса внезапно потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали у него инсульт.

Подростка транспортировали в Киев. Он вышел из комы. Медики поставили парню диагноз - "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисферу с прорывом мозжечка в желудочковую систему".

Напомним, на днях в одном из детских лагерей в селе Счастливцево на Арабатской стрелке внезапно умерла 15-летняя девушка.

Днепр

 
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