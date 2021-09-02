В Днепре у школьника случился инсульт

Фото из открытых источников

В Днепре у 15-летнего мальчика случился инсульт. Он потерял сознание и впал в кому, а сейчас парень находится в больнице Киева.

Об этом в соцсети сообщила жительница Днепра Екатерина Головачева, пишет RegioNews.

Отмечается, что 15-летний Влад Щирый, ученик средней школы №96, 9-В класса внезапно потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали у него инсульт.

Подростка транспортировали в Киев. Он вышел из комы. Медики поставили парню диагноз - "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисферу с прорывом мозжечка в желудочковую систему".

Напомним, на днях в одном из детских лагерей в селе Счастливцево на Арабатской стрелке внезапно умерла 15-летняя девушка.