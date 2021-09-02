В Днепре у школьника случился инсульт
В Днепре у 15-летнего мальчика случился инсульт. Он потерял сознание и впал в кому, а сейчас парень находится в больнице Киева.
Об этом в соцсети сообщила жительница Днепра Екатерина Головачева, пишет RegioNews.
Отмечается, что 15-летний Влад Щирый, ученик средней школы №96, 9-В класса внезапно потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали у него инсульт.
Подростка транспортировали в Киев. Он вышел из комы. Медики поставили парню диагноз - "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисферу с прорывом мозжечка в желудочковую систему".
Напомним, на днях в одном из детских лагерей в селе Счастливцево на Арабатской стрелке внезапно умерла 15-летняя девушка.
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