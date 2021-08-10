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10 августа 2021, 13:22 133

Запорожский горсовет после семи неудачных попыток собрался на внеочередную сессию

10 августа 2021, 13:22 133
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Суспільне
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Запорожский горсовет после семи неудачных попыток провести заседание собрался на внеочередную сессию

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Суспільне

В сессионном зале зарегистрировался 51 депутат из 64. Городской председатель объявил сессию полномочной.

В повестке дня вопрос о выделении средств на лечение тяжелобольным запорожцам и оказании материальной помощи пострадавшим от пожара жителям дома на улице Медведева, 7.

Кроме этого депутаты планируют рассмотреть вопрос перераспределения средств для ряда целевых программ. В частности внести изменения в программу "Здравоохранение города Запорожья на период 2019 - 2021 годы". Относительно включения в повестку дня этого проекта-решения депутаты не пришли к единому мнению и в полдень попросили объявить перерыв для изучения вопроса.

Напомним 6 августа в Запорожье в седьмой раз не состоялась сессия горсовета. В сессионном зале Запорожского городского совета зарегистрировались только 15 из 64 депутатов.

"Сегодня тоже, который раз, сессия не полномочна. Не хотят уважаемые депутаты других партий приходить в сессионный зал и выполнять функции, которыми их наделили избиратели”, - сказал городской голова Запорожья Владимир Буряк.

Он также добавил, что игнорирование сессий продолжается второй месяц подряд.

В июле Буряк направил в Верховную Раду письмо с полным пакетом документов о досрочном роспуске Запорожского городского совета.

горсовет Запорожская область облсовет Владимир Буряк депутат

 
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