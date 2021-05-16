В Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса

Конфликт возник из-за телефонных разговоров в салоне

Конфликт возник из-за телефонных разговоров в салоне

Фото патрульной полиции Киева

В столице патрульные задержали мужчину, который причинил огнестрельное ранение в грудь водителю автобуса.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, когда услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя. Патрульные принялись преследовать предполагаемого стрелка - на команды остановиться тот не реагировал. Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе он имел предмет, похожий на револьвер, - сообщают патрульные.

Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.

Водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действиям задержанного.

Как сообщалось, вчера в столице в ночном клубе произошла драка со стрельбой. В результате инцидента пострадал охранник заведения.