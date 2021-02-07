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07 февраля 2021, 17:51 217

Экс-депутат облсовета может возглавить РГА Запорожского района

07 февраля 2021, 17:51 217
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Бизнесмен из Мелитополя Олег Буряк был депутатом Запорожского облсовета от "Опоблока"
Бизнесмен из Мелитополя Олег Буряк был депутатом Запорожского облсовета от "Опоблока"
Фото: Facebook
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Мелитопольский бизнесмен и экс-депутат Запорожского облсовета Олег Буряк может возглавить райгосадминистрацию Запорожского района

В реестре НАЗК появилась декларация Буряка, как кандидата на должность главы Запорожской РГА, пишет RegioNews.

Известно, что Буряк – бизнесмен из Мелитополя, который был депутатом Запорожского областного совета прошлого созыва от политической партии "Оппозиционный блок". На местных выборах 2020 года баллотировался в областной совет от партии "За майбутне", но выборы проиграл.

Буряк является владельцем компаний Джиесай Фэшн Групп (зарегистрировано в Польше), АО НБУ Групп (Панама) и МТФ-Альянс (Украина), владеет торговыми марками "Фабрика", "Фабрика наш одяг", "Мелио" и коллекцией часов: Rolex, Audemars piguet, Vacheron constantin, Bovet, Pаtek Philippe.

В прошлом году доходы возможного главы Запорожской РГА составили 112 тысяч гривен, деньги в основном были получены от занятия предпринимательской деятельностью. Буряк и его жена хранят в наличных деньгах 23 тысячи долларов и 23 тысячи ЕВРО, на банковских счетах – 14 тысяч гривен. Кроме того, еще 125 тысяч долларов и 110 тысяч евро Буряк одолжил третьим лицам.

Запорожский район, который предпочитает возглавить Свеклу, после административно-территориальной реформы стал самым многочисленным в области, здесь живут 865877 людей. Соответственно в Запорожской РГА запланирован самый большой штат чиновников – 186 единиц.

Напомним, в Днепре планируют сократить 655 чиновников органов местной исполнительной власти и коммунальных предприятий города.

Запорожская область Запорожье РГА назначение Декларация

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