Экс-депутат облсовета может возглавить РГА Запорожского района
Мелитопольский бизнесмен и экс-депутат Запорожского облсовета Олег Буряк может возглавить райгосадминистрацию Запорожского района
В реестре НАЗК появилась декларация Буряка, как кандидата на должность главы Запорожской РГА, пишет RegioNews.
Известно, что Буряк – бизнесмен из Мелитополя, который был депутатом Запорожского областного совета прошлого созыва от политической партии "Оппозиционный блок". На местных выборах 2020 года баллотировался в областной совет от партии "За майбутне", но выборы проиграл.
Буряк является владельцем компаний Джиесай Фэшн Групп (зарегистрировано в Польше), АО НБУ Групп (Панама) и МТФ-Альянс (Украина), владеет торговыми марками "Фабрика", "Фабрика наш одяг", "Мелио" и коллекцией часов: Rolex, Audemars piguet, Vacheron constantin, Bovet, Pаtek Philippe.
В прошлом году доходы возможного главы Запорожской РГА составили 112 тысяч гривен, деньги в основном были получены от занятия предпринимательской деятельностью. Буряк и его жена хранят в наличных деньгах 23 тысячи долларов и 23 тысячи ЕВРО, на банковских счетах – 14 тысяч гривен. Кроме того, еще 125 тысяч долларов и 110 тысяч евро Буряк одолжил третьим лицам.
Запорожский район, который предпочитает возглавить Свеклу, после административно-территориальной реформы стал самым многочисленным в области, здесь живут 865877 людей. Соответственно в Запорожской РГА запланирован самый большой штат чиновников – 186 единиц.
Напомним, в Днепре планируют сократить 655 чиновников органов местной исполнительной власти и коммунальных предприятий города.