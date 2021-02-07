Ексдепутат облради може очолити РДА Запорізького району

Бізнесмен із Мелітополя Олег Буряк був депутатом Запорізької облради від "Опоблоку"

Бізнесмен із Мелітополя Олег Буряк був депутатом Запорізької облради від "Опоблоку"

Фото: Facebook

У реєстрі НАЗК з`явилася декларація Буряка, як кандидата на посаду голови Запорізької РДА, пише RegioNews.

Відомо, що Буряк – бізнесмен із Мелітополя, який був депутатом Запорізької обласної ради минулого скликання від політичної партії "Опозиційний блок". На місцевих виборах 2020 року балотувався в обласну раду від партії "За майбутне", але вибори програв.

Буряк є власником компаній Джиесай Фешн Груп (зареєстрована в Польщі), АО НБУ Групп (Панама) та МТФ-Альянс (Україна), володіє торговими марками "Фабрика", "Фабрика наш одяг", "Мелио" та колекцією годинників: Rolex, Audemars piguet, Vacheron constantin, Bovet, Pаtek Philippe.

Торік доходи можливого очільника Запорізької РДА склали 112 тисяч гривень, гроші переважно були отримані від зайняття підприємницькою діяльністю. Буряк та його дружина зберігають у готівці 23 тисячі доларів та 23 тисячі EUR, на банківських рахунках – 14 тисяч гривень. Окрім того, ще 125 тисяч доларів та 110 тисяч євро Буряк позичив третім особам.

Запорізький район, який воліє очолити Буряк, після адміністративно-територіальної реформи став найчисельнішим в області, тут мешкають 865877 людей. Відповідно в Запорізькій РДА запланований найбільший штат чиновників – 186 одиниць.

Нагадаємо, у Дніпрі планують скоротити 655 чиновників органів місцевої виконавчої влади та комунальних підприємств міста.