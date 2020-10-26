"Слуги народа" отправятся в полицию из-за нарушений на избирательных участках

Сейчас партийные структуры готовятся к искам

Сейчас партийные структуры готовятся к искам

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В партии "Слуга народа" готовят иски относительно нарушений и попыток фальсификаций на избирательных участках.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 26 октября, пишет RegioNews.

"Ночью ситуация на избирательных участках была, как всегда, немного напряженная. Было много нарушений и попыток фальсификаций. Мы это все накопили. Сейчас наши партийные структуры готовятся к искам, где они уже пошли", - сказал он.

Он отметил, что такие моменты избирательного процесса нужно освещать, и пытаться их решить в пользу пострадавшей стороны.

Напомним, ранее Корниенко заявил, что партия "Слуга народа”, по результатам обработки 49% протоколов, лидирует на выборах областных советов.