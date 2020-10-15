В Хмельницкой области кандидат в депутаты приладил детскую площадку на окраине кладбища
В селе Грузевица Хмельницкой области кандидат в депутаты поставил детскую площадку на территории кладбища.
Об этом на своей странице в Facebook написал местный активист Андрей Попик, передает RegioNews.
Детская площадка на кладбище!
Когда я думаю, что меня уже ничем не удивишь на выборах, и тут бабах!
В селе Грузевица, неизвестный кандидат ставит детскую площадку на части кладбища (или прилегающей к нему территории). Бегом расчищаются кусты, бегом ставится забор, чтобы хоть как-то отграничить правнуков от прадедов.
С табличкой "СТРОИМ БУДУЩЕЕ РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ" ", - рассказал общественный активист.
Андрей Попик отметил, что кандидаты сейчас стали хитрее и грамотнее, ведь напрямую теперь не указывают, чья это партия или кандидат проявили предвыборный креатив. Поэтому, чтобы узнать, кто же этот неизвестный благотворитель, общественный активист хочет лично посетить открытие объекта.
Очень прошу местных, как будете знать когда торжественное открытие площадки - сообщите. Хочу лично посетить это праздник, посмотреть на счастливых деток, и узнать кто же этот анонимный благотворитель, с таким утонченным чувством юмора...", - подытожил Попик.
Детская площадка на кладбище! :) Когда я думаю, что меня уже ничем не удивишь на выборах, и тут бабах! в с. Грузевица,...Опубликовано Andriy Popyk Четверг, 15 октября 2020 г.
Напомним, в Черкасской области кандидат в депутаты спаивал избирателей водкой.