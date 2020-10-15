В Хмельницкой области кандидат в депутаты приладил детскую площадку на окраине кладбища

Об этом на своей странице в Facebook написал местный активист Андрей Попик, передает RegioNews.

Детская площадка на кладбище!

Когда я думаю, что меня уже ничем не удивишь на выборах, и тут бабах!

В селе Грузевица, неизвестный кандидат ставит детскую площадку на части кладбища (или прилегающей к нему территории). Бегом расчищаются кусты, бегом ставится забор, чтобы хоть как-то отграничить правнуков от прадедов.

С табличкой "СТРОИМ БУДУЩЕЕ РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ" ", - рассказал общественный активист.