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15 октября 2020, 13:26 4

Начальника областного бюро судмедэкспертизы Ивано-Франковска задержали на взятке

15 октября 2020, 13:26 4
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что для получения денег как посредника руководитель областного бюро привлек другого работника учреждения.

Злоумышленников задержали во время получения части суммы. В ходе обысков по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли всю сумму неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци” на 11,8 млн.

взятка СБУ уголовное дело должность кодекс
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