Начальника областного бюро судмедэкспертизы Ивано-Франковска задержали на взятке

Чиновник требовал 4 тысячи долларов у подчиненного за повышение по должности

Чиновник требовал 4 тысячи долларов у подчиненного за повышение по должности

Фото: СБУ

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что для получения денег как посредника руководитель областного бюро привлек другого работника учреждения.

Злоумышленников задержали во время получения части суммы. В ходе обысков по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли всю сумму неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци” на 11,8 млн.