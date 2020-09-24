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24 сентября 2020, 15:11 10

СБУ заблокировала попытки перемещения ценных товаров через Киевскую таможню

24 сентября 2020, 15:11 10
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Стоимость товаров составляет почти 100 тысяч долларов
Стоимость товаров составляет почти 100 тысяч долларов
Фото: из открытых источников
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За последнюю неделю Служба безопасности Украины блокировала несколько попыток незаконного перемещения ценных товаров и янтаря через Киевскую таможню.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

У иностранного пассажира, который зарегистрировался на авиарейс в одной из стран Персидского залива, оперативники обнаружили скрытые от таможенного контроля ювелирные изделия из янтаря общим весом более 28 килограммов.

В украинца, прилетевшего из Пиренеев, правоохранители изъяли партию одежды и аксессуаров известных мировых брендов, другой мужчина планировал контрабандно ввезти из Азии продукцию одного из самых известных производителей бытовой электроники.

Сотрудники СБ Украины разоблачили отечественную фирму-импортера, которая предоставляла недостоверные сведения о ввозимой продукции, подлежащей обязательному декларированию. У коммерсантов изъято партию комплектующих к электронным смарт-часов.

По выявленным фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил. По предварительным данным, их стоимость составляет почти 100 тысяч долларов, продолжается экспертная оценка.

Напомним, что в двух государственных лесхозах Закарпатье работники СБУ разоблачили нелегальные вырубки ценной древесины более 3,5 миллиона гривен.

таможня СБУ деньги товары янтарь
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