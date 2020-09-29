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29 сентября 2020, 13:22 9

На Днепропетровщине будут судить экс-чиновника полиции за вымогательство и получение взятки

29 сентября 2020, 13:22 9
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Он хотел получить 250 тысяч гривен за закрытие уголовного производства
Он хотел получить 250 тысяч гривен за закрытие уголовного производства
Фото: из открытых источников
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Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника отделения полиции – начальника следственного отделения одного из районных отделений полиции Днепровского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Чиновник полиции в феврале 2020 года требовал и получил от гражданина Украины 250 тыс грн неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Напомним, на Прикарпатье чиновника ОГА подозревают в хищении денег на строительстве больницы, чиновник подписал соответствующие акты приемки строительных работ.

Офис генпрокурора взятка уголовное дело полиция Уголовная ответственность
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