Киев поделят на 10 округов для выборов мэра - ЦИК
В Центральной избирательной комиссии приняли решение по формированию районных избирательных комиссий и образованию территориальных избирательных округов в городах с количеством избирателей 2 млн и больше. ЦИК также принял решение по разделению Киева на округа.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Так, Киев поделят на 10 территориальных избирательных округов, границы которых будут совпадать с границами районов столицы. В ЦИК добавили, что решение об образовании этих избирательных округов не принимается.
В то же время, территориальные избирательные округа по выборам депутатов Киевского городского совета образуются Киевской городской избирательной комиссией.
Отмечается, что состав районных в городе Киеве избирательных комиссий должен сформировать ЦИК до 10 августа 2020 года включительно.
Напомним, ранее спискер парламента Дмитрий Разумков назвал вероятную явку на местных выборах.