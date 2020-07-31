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Киев поделят на 10 округов для выборов мэра - ЦИК
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31 июля 2020, 08:46 9

Киев поделят на 10 округов для выборов мэра - ЦИК

31 июля 2020, 08:46 9
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Границы округов будут совпадать с границами районов столицы
Границы округов будут совпадать с границами районов столицы
Фото: ЦИК
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В Центральной избирательной комиссии приняли решение по формированию районных избирательных комиссий и образованию территориальных избирательных округов в городах с количеством избирателей 2 млн и больше. ЦИК также принял решение по разделению Киева на округа.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Так, Киев поделят на 10 территориальных избирательных округов, границы которых будут совпадать с границами районов столицы. В ЦИК добавили, что решение об образовании этих избирательных округов не принимается.

В то же время, территориальные избирательные округа по выборам депутатов Киевского городского совета образуются Киевской городской избирательной комиссией.

Отмечается, что состав районных в городе Киеве избирательных комиссий должен сформировать ЦИК до 10 августа 2020 года включительно.

Напомним, ранее спискер парламента Дмитрий Разумков назвал вероятную явку на местных выборах.

выборы Киев мэр ЦИК Район
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