Киев поделят на 10 округов для выборов мэра - ЦИК

Границы округов будут совпадать с границами районов столицы

Границы округов будут совпадать с границами районов столицы

Фото: ЦИК

В Центральной избирательной комиссии приняли решение по формированию районных избирательных комиссий и образованию территориальных избирательных округов в городах с количеством избирателей 2 млн и больше. ЦИК также принял решение по разделению Киева на округа.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Так, Киев поделят на 10 территориальных избирательных округов, границы которых будут совпадать с границами районов столицы. В ЦИК добавили, что решение об образовании этих избирательных округов не принимается.

В то же время, территориальные избирательные округа по выборам депутатов Киевского городского совета образуются Киевской городской избирательной комиссией.

Отмечается, что состав районных в городе Киеве избирательных комиссий должен сформировать ЦИК до 10 августа 2020 года включительно.

Напомним, ранее спискер парламента Дмитрий Разумков назвал вероятную явку на местных выборах.